Video "Siege Of Takodana-DLC" zu Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht - 4Players.de

Man muss auch dieses Lego Star Wars einfach mögen! Schon die Präsentation ist eine Wucht: Bei solch traumhaft nachgebildeten Klötzchen-Kulissen, den putzig animierten Figuren und den köstlichen Gags, die manchmal sogar Erinnerungen an die Kult-Persiflage Spaceballs wecken, geht jedem Fan der Sternenkrieger-Saga das Herz auf. Dann noch der zeitlose Hammer-Soundtrack von John Williams und die durchweg professionellen deutschen Sprecher - darunter viele, die den Figuren schon in den Filmen ihre Stimme geliehen haben. Inhaltlich setzt Traveller's Tales mit der gewohnten Mischung zwar vornehmlich auf Bewährtes, aber die kleinen Neuerungen sind eine angenehme Bereicherung und sorgen für noch mehr Abwechslung - allen voran die Flugsequenzen. Schade nur, dass das Kampfsystem weiterhin extrem simpel und der Schwierigkeitsgrad so niedrig ausfällt. Neben einer manuellen Speicheroption würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man eine Online-Option anbietet. Trotzdem ist dieses nach Lego Dimensions eines der besten Lego-Abenteuer.