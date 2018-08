Video "Spielszenen-Trailer" zu Overload - 4Players.de

Nun hätte ich keine vier Seiten tippen müssen, um Overload angemessen zu beschreiben. „Es ist Descent, so wie es die Erinnerung verklärt: todschick, einzigartig, hervorragend spielbar“ – mehr muss man eigentlich nicht wissen. Aber ich bin schlicht begeistert davon, wie durchdacht jeder Baustein dieses für mich einzig echten Nachfolgers ausgearbeitet ist. Wie deutlich die intensiven Licht- und Schattenspiele den engen Schächten und weiten Räumen Charakter verleihen. Wie sinnvoll die Areale verschachtelt und aneinandergebaut wurden. Wie clever Geheimnisse versteckt sind, während man sie schon vor Augen hat. Wie geschickt die bissigen Gegner zu überlegten, aber auch risikoreichen Positionswechseln zwingen. Und wie dadurch eine Dynamik entsteht, die von Bewegung und Taktik sowie kraftvollen Explosionen lebt. Sicherlich ist Overload im Kern nichts Neues und bietet über die Dauer der Kampagne keine echten Überraschungen. Es ist aber ein auf den Punkt konstruierter, schnörkelloser Shooter – perfekt in dem, was er macht!