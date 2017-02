Video "Video-Fazit" zu Sniper Elite 4 - 4Players.de

Rebellion hat sich das Feedback am Vorgänger genau angeschaut und in den meisten Fällen die richtigen Schlüsse gezogen. Vor allem die KI, die im Vorgänger mit den offenen Karten überfordert war, zeigt sich hier über einen Großteil der Zeit von einer angenehmen, fordernden Seite. Sie ist aufmerksam und vor allem nach der Entdeckung des Spielers mitunter sehr unnachgiebig. Allerdings lässt sie sich in manchen Situationen auch relativ einfach durch einen Steinwurf ablenken und übertölpeln, während der Nahkampfangriff nach wie vor zu mächtig ist. Dennoch wird man die 14 bis 20 Stunden, die man in der Kampagne verbringt, durchweg gut unterhalten – auch wenn die Hauptmissionen abwechslungsreicher ausfallen könnten. Dafür bieten sie aber einen Haufen an sekundären Zielen sowie gesonderten Herausforderungen, die ihren Namen auch verdienen. Bedingt durch ein sorgsames Platzieren der Gegnergruppen in der ansehnlichen sowie abwechslungsreichen Kulisse findet man sich immer wieder inmitten situativer Spannung wieder, die sich erst mit den kompromisslosen und knallharten Röntgen-Kills auflöst. Es gibt zahlreiche Wege, um an sein Ziel zu kommen und auch an Optionen, sich seiner Feinde über die Umgebung oder sorgsam platzierte Fallen zu entledigen, wird nicht gespart. Zusammen mit den soliden Mehrspielermodi und der Option, die Kampagne kooperativ anzugehen, bietet Sniper Elite 4 ein attraktives Gesamtpaket für Action-Fans alter Scharfschützen-Schule.[Anm. d. Red.: Zum Test stand nur die Version für PS4 (Pro) zur Verfügung. Wir werden den Test zeitnah um Wertungen für PC und Xbox One ergänzen, sobald uns die jeweiligen Versionen vorliegen. Trotz Unterschieden in der Bildrate sowie Sichtweite, Details und Ladezeiten bietet die Standard-PS4 die gleiche Intensität beim Spielerlebnis und erhält daher die gleiche Wertung.]