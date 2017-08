Microsoft hat bekanntgegeben, welche vier Titel im September 2017 zum Aufgebot von Games with Gold gehören werden. Die Xbox One wird mit Forza Motorsport 5 ("Racing Game of the Year Edition") und Oxenfree bedacht. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Hydro Thunder Hurricane und Battlefield 3 dabei.