Microsoft hat bekanntgegeben, welche vier Titel im Dezember 2017 zum Aufgebot von Games with Gold (Xbox Live Gold Mitgliedschaft) gehören werden. Für die Xbox One sind Warhammer: End Times - Vermintide und Zurück in die Zukunft - Das Spiel (Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition) geplant. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Child of Eden und Marlow Briggs and the Mask of Death dabei.