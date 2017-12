Microsoft hat bekanntgegeben, welche vier Titel im Januar 2018 zum Aufgebot von Games with Gold (Xbox Live Gold Mitgliedschaft) gehören werden. Für die Xbox One sind The Incredible Adventures of Van Helsing 3 und Zombi vorgesehen. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Tomb Raider: Underworld und Army of Two dabei.