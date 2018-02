Microsoft hat die vier Spiele bekanntgegeben, die im März 2018 in der Mitgliedschaft bei Xbox Games with Gold enthalten sein werden. Für die Xbox One werden Trials of the Blood Dragon und Superhot geboten. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One sind Merida - Legende der Highlands und Quantum Conundrum vorgesehen.