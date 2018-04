Im Mai 2018 erhalten Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) Zugang zu folgenden vier Titeln. Auf der Xbox One sind Super Mega Baseball 2 und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain dabei. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Sega Vintage Collection: Streets of Rage und Vanquish.