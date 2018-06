Xbox Games with Gold: Juli 2018

Xbox-Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) erhalten im Juli 2018 Zugang zu folgenden vier Titeln. Die Xbox One wird mit Assault Android Cactus und Death Squared versorgt. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Virtua Fighter 5: Final Showdown und Splinter Cell: Conviction.