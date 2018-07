Xbox-Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) bekommen im August 2018 die folgenden vier Titel. Die Xbox One wird mit Forza Horizon 2 (Standard - 10th Anniversary Edition) und For Honor (Standard Edition) versorgt. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Dead Space 3 und Micky Epic: Die Macht der 2 (Disney Epic Mickey 2: The Power of Two).