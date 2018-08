Xbox-Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) bekommen im September 2018 die folgenden vier Titel. Die Xbox One wird mit Prison Architect und Livelock versorgt. Für Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Lego Star Wars 3: The Clone Wars und SEGA Vintage Collection: Monster World.