Xbox Games with Gold: Oktober 2018

Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) werden im Oktober 2018 wieder mit vier Spielen versorgt. Auf der Xbox One werden Overcooked und Victor Vran (nicht die Overkill Edition) bereitstehen. Für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One gibt es Stuntman: Ignition und Hitman: Blood Money.