Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) werden im Dezember 2018 wie gewohnt mit vier weiteren Spielen versorgt. Für die Xbox One stehen Q.U.B.E. 2 und Never Alone auf dem Plan. Für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für Xbox One stehen Dragon Age 2 und Mercenaries: Playground of Destruction (Xbox-Titel) im Aufgebot.