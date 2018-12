Spieler mit einer aktiven Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) werden auch im Januar 2019 mit vier weiteren Spielen versorgt. Für die Xbox One sind Celeste und WRC 6: World Rally Championship geplant. Lara Croft and the Guardian of Light und Far Cry 2 stehen für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One im Aufgebot.