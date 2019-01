Xbox-Spieler mit einer aktiven Gold-Mitgliedschaft (Xbox Games with Gold) bekommen im Februar 2019 Zugriff auf vier neue Spiele. Für die Xbox One sind Bloodstained: Curse of the Moon und Super Bomberman R vorgesehen. Assassin's Creed Rogue und Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy stehen für die Xbox 360 und aufgrund der Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One im Aufgebot.