Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im Oktober 2017 bekanntgegeben. Für PlayStation 4 sind Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain und Amnesia Collection in der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft enthalten. Als Bonus-Titel sind (wie schon im Vormonat) RIGS: Mechanized Combat League für PlayStation VR und That's You für PlayLink mit von der Partie.