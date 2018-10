Call of Cthulhu



Launch-Trailer

In der nächsten Woche, am 30. Oktober 2018, wird Focus Home Interactive das Detektiv-Rollenspiel Call of Cthulhu für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Passend dazu ist der Launch-Trailer…

26.10.2018

