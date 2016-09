Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet



Loading Loading 2:12 Min.

Charakter-Trailer

In Touhou Genso Rondo Bullet Ballet kämpft eine bunte Riege bis an die Zähne bewaffneter Anime-Mädels gegeinander. Wie man sich das in etwa vorzustellen hat, zeigt dieses Video.

20.09.2016

Views: 65