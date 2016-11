Video "Launch-Trailer" zu Pokémon Sonne & Mond für Nintendo 3DS - 4Players.de

Die Inselwelt von Alola ist ein wahrer Augenschmaus. Zusammen mit der tollen Inszenierung, den Zwischensequenzen und den Nebencharakteren, kann man sich stundenlang beschäftigen. Dabei kann man ständig von neuartiger Kulisse zur nächsten hüpfen und sich an den zahlreichen Geschäften erfreuen. Doch leider entpuppt sich die größte Neuerung, die Inselwanderschaft, mit ihren zu leichten Aufgaben als Enttäuschung. Zwar macht es Spaß die zahlreichen kreativ gestalteten neuen Pokémon einzusetzen, und mein Starter-Pokémon macht in seiner End-Form im Mix aus Geist und Pflanze eine außerordentlich tolle Figur. Für mich stand jedoch schon immer der Kampf im Vordergrund. Das Gefühl der Bestätigung, dass man sein Team so gut erstellt und trainiert hat, dass man sogar den stärksten Trainer der Region und später die gesamte Top 4 besiegen konnte. Dieses Gefühl fehlt bei Pokémon Sonne & Mond, da die stärksten Captains und selbst die Insel-Könige ohne großartige Anstrengung besiegt werden können. Während ich mir anfangs noch richtig Mühe beim Training und der Erstellung des Move-Sets gegeben habe, musste ich im Spielverlauf feststellen, dass all die Mühe vergebens ist. Trotz der Ernüchterung wissen die praktischen Neuerungen wie das Pokémobil, die Anzeige der Effektivitäten und vor allem der strategische Vierer-Kampf Battle Royal zu überzeugen.