Bigben Interactive und Frogwares werden The Sinking City auf der E3 2018 präsentieren und versuchen mit dem folgenden Teaser-Trailer die Vorfreude zu schüren. The Sinking City ist ein in den 1920er-Jahren angesiedeltes Abenteuer in einer offenen Spielwelt, das von den Arbeiten des amerikanischen Autors H. P. Lovecraft inspiriert ist.