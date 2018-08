Video "Death May Die Cinematic-Trailer" zu The Sinking City - 4Players.de

Ace Combat 7: Skies Unknown



Loading Loading 3:19 Min.

gamescom 2018: Trailer

Bandai Namco Entertainment zeigt aktuelle Spielszenen aus Ace Combat 7: Skies Unknown, das am 18. Januar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One sowie am 1. Februar 2019 auf PC (Steam) abheben soll.

21.08.2018

Views: 150