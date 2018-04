The Legend of Bum-bo: Trailer

Edmund McMillen und James id haben The Legend of Bum-bo ausführlicher präsentiert. In dem rundenbasierten Puzzle-Rollenspiel darf man Bum-bo steuern, der auf der Suche nach Münzen ist und dabei Gegner bekämpfen muss. Seine Tasche mit Müll benutzt er, um heidnische Glyphen zu formen, die offensive sowie defensive Angriffe erzeugen.