Video "Free Trial Event" zu Call of Duty: Infinite Warfare - 4Players.de

Schön, dass Call of Duty nach stetig fortschreitender Technisierung nun komplett den Sprung ins All gewagt hat. Das Coolste an Infinite Warfare sind die traumhaft schnellen und direkten Raumschlachten, die teils schön mit klassischen Einsätzen verwoben werden. Auch der Ausflug über die zerklüfteten Planetenoberflächen bietet ein deutlich spannenderes Missionsdesign als das oft zähe Black Ops 3, trotz nach wie vor vorhandener KI-Macken. Dank sympathischer Charaktere und professioneller Umsetzung passen auch die zahlreichen Zwischensequenzen gut zum Abwehrkrieg gegen die neue Opposition im All – trotz typischem Militär-Kitsch und übertriebener Heldenverehrung. Wer sich für den Mehrspieler-Part interessiert, könnte aber eine Enttäuschung erleben: Es werden zwar nach wie vor routinierte blitzschnelle Infanterieduelle mit viel freischaltbarer Ausrüstung geboten. Von den konservativen Modi über die etwas statischen Karten bis hin zu gelegentlichen Lags wirkt hier aber alles ein wenig altbacken. Die überraschend starke Konkurrenz zeigte sich im Laufe des letzten Jahres deutlich risikofreudiger - z.B. mit der erstaunlich variantenreichen Rückkehr in den Ersten Weltkrieg oder coolen Ideen wie dem Kriegsgebiet in Halo 5. Als Gesamtpaket kann Infinite Warfare aber trotzdem überzeugen: Wer nach der etwa sieben Stunden langen Kampagne noch nicht genug hat, kann sich beim nächsten Durchgang z.B. an weiteren Nebenmissionen oder dem nervenaufreibenden Schwierigkeitsgrad „Spezialist“ mit Verbandskästen und Trefferzonen versuchen. Oder man verbringt ein paar Koop-Runden im nach wie vor lustigen Zombiemodus.



[Leider lag uns zum Test keine PC-Version vor. Eine teurere "Legacy Edition" des Spiels beinhaltet die Remastered-Version von Modern Warfare inklusive Multiplayer-Part, welche wir aber nicht für den Test berücksichtigt haben.]