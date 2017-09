Call of Duty: Infinite Warfare: The Beast from Beyond

Call of Duty: Infinite Warfare Retribution, die vierte Download-Erweiterung, wird am 12. September 2017 zuerst auf PlayStation 4 erscheinen. Die anderen Plattformen werden ungefähr vier Wochen später versorgt. Das DLC-Pack bietet vier Multiplayer-Maps und das Finale des kooperativen Zombies-Modus mit dem Titel "The Beast from Beyond", das in einer verlassenen Militärbasis auf einem entlegenen Eisplaneten spielt.