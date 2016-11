Video "VR-Experience" zu NBA 2K17 - 4Players.de

NBA 2K17 ist ein gutes Basketballspiel. Aber zum ersten Mal seit einem gefühlten Jahrzehnt geht kein Award an 2K Sports. Erstens sehe ich spielerisch und technisch keine relevanten Fortschritte gegenüber NBA 2K16. Zweitens hatte mich sehr auf die neue Karriere gefreut, aber die enttäuscht: Sie ist mit ihren Ladezeiten zäh wie Kaugummi, ihr fehlt dramaturgische Spannung, man trifft kaum relevante Entscheidungen und es gibt einige Widersprüche, was das Sportliche betrifft. Man ist zu früh als "Mr.President" auf Starniveau unterwegs, obwohl man ein Rookie ist. Außerdem verpasst man es, das Training und die eigene Entwicklung sowie das Feedback in Halbzeitansprachen & Co endlich auf ein neues Niveau zu bringen. Stattdessen fummelt man an seinem Smartphone rum und absolviert teilweise beliebige Übungen, ohne Bezug zu den eigenen Stärken oder dem Playbook des Vereins. Außerdem nervt dieser penetrante Fokus auf Mikrotransaktionen - jetzt wird eine Fähigkeitensteigerung schon in den "Warenkorb" legt, obwohl man gar nichts kauft. Aber, man darf nicht vergessen: Wer auf diesen Story-Spielmodus pfeift, der bekommt hinsichtlich Umfang und Spielmechanik immer noch ein richtig gutes Basketballspiel mit ausgezeichneter Kulisse und Atmosphäre, das spannende Duelle vor tosendem Publikum mit tollen Kommentatoren und Analysen zelebriert. Trotzdem fühlt sich dieses NBA 2K17 eher wie ein Update als eine Weiterentwicklung an.