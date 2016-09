Valkyria: Azure Revolution



Loading Loading 2:20 Min.

TGS-Trailer 2016

In Valkyria: Azure Revolution übernimmt man die Rolle von Amleth, einem jungen Kommandeur der Anti-Valkyria-Elite-Einheiten in Jutland. Grundlegend wird der Spielablauf so aussehen, dass man sich in der Basis…

16.09.2016

Views: 379