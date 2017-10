Civilization 6: First Look: Khmer

Jayavarman VII. führt die Zivilisation der Khmer in Civilization 6 an. Seine Spezialfähigkeit ist "Klöster des Königs". Heilige Stätten nehmen angrenzendes Gebiet ein und liefern Nahrung und Wohnraum, wenn sie an einem Fluss gebaut werden. Insgesamt sollen die religiösen Stärken und Boni der Khmer vor allem in der ersten Spielhälfte nützlich sein.