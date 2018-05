Die Madmind Studios haben den Story-Trailer zu Agony veröffentlicht. Der zunächst auf Kickstarter erfolgreich finanzierte Titel spielt in der Dystopie einer verdrehten Welt. Als Spieler übernimmt man in Agony die Rolle einer gepeinigten Seele ohne Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Dabei erlebt man den Trip aus der Ego-Perspektive und kann sowohl die Kontrolle über andere Menschen als auch Dämonen übernehmen.