Chaos;Child



Der Termin steht fest: Chaos;Child wird am 13. Oktober 2017 für PlayStation 4 und PS Vita in Europa erscheinen. Das Mystery-Märchen in Form einer "Visual Novel" erzählt die Geschichte von Takuru Miyashiro.

18.09.2017

