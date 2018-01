Video "Introducing+Enchantress" zu Injustice 2 - 4Players.de

Es ist nur ein Prügler. Es ist nur ein Prügler. Es ist nur ein Prügler. Das kann man angesichts der fulminanten Inszenierung der clever konstruierten Geschichte mit ihren nahtlos in die über 70 Kämpfe führenden Zwischensequenzen gar nicht oft genug sagen. Doch das Netherrealm Studio um Mortal-Kombat-Meister Ed Boon versteht es nicht nur, eine Story anzubieten, die sämtliche bisher veröffentlichten Filme aus dem DC Extended Universe alt aussehen lässt. Die Expertise, die man sich in den letzten fast 25 Jahren im Beat-em-up erarbeitet hat, spürt man bei der knackigen Steuerung, den abwechslungseichen Charakteren und nicht zuletzt den actionreichen Gefechten, die mit Umgebungsinteraktionen und Superhelden-Fähigkeiten punkten. Hinsichtlich der Kollisionsabfrage und manchen Trefferanimationen bleibt man sich zwar für meinen Geschmack etwas zu treu und damit unzeitgemäß, während die Balance vor allem bei Online-Duellen gelegentlich an ihre Grenzen geführt wird und Luft nach oben hat. Doch im Gegenzug motiviert Injustice 2 nach der Geschichte mit einem täglich frischen Multiversum-Modus und dem Anreiz, die optimale Ausrüstung für die nach und nach im Rang aufsteigenden Figuren zu erspielen. Die anderen Spielarten wie der Gildenmodus mit seiner gelungenen Symbiose aus asynchronen Herausforderungen und speziellen Online-Anforderungen können sich ebenfalls sehen lassen. Injustice 2 hat nicht den düsteren Gore-Faktor, der Mortal Kombat X auszeichnete. Doch mit Flair, einer grandiosen Spielbarkeit und schierer Superhelden-Macht macht es nicht nur dem Halbbruder aus eigenem Hause starke Konkurrenz, sondern zieht dem in wenigen Wochen erscheinenden Tekken 7 den Fehdehandschuh mit voller Wucht durchs Gesicht.



(Anm. d. Red.: Zum Test stand nur die Xbox-One-Version zur Verfügung. Sobald die PlayStation-4-Fassung vorliegt, werden wir den Test um die Wertung ergänzen.)