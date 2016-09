McCloudy schrieb am 26.09.2016 um 17:15 Uhr

Die Musik im ersten Clip ist viel lauter als der Sprecher.

Generell is das Video durchweg schlecht abgemischt (Sprecher viel zu leise im Vergleich) bzw. fehlt hier eindeutig ein richtiger Lautstärkeausgleich?! So was kenne ich von 4Players gar nicht oO?!