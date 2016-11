Video "The Golden Controller" zu FIFA 17 - 4Players.de

FIFA 17 spielt sich besser als letztes Jahr. Das neue Abschirmen ist zwar etwas zu mächtig, aber bereichert den Fußball um ein authentisches körperliches Element, mit dem man sowohl den Ball gegen Pressing schützen als auch Dribblings einleiten kann. Und die neuen präzisen Steilpässe sorgen für spektakuläre Zuspiele durch die Viererkette. Doch trotz dieser Zusätze sorgen die träge Ballphysik sowie die lethargische Offensiv-KI immer noch für Dämpfer in einem Spielerlebnis, das recht zäh im Mittelfeld sein kann. Ein großes Lob gebührt EA für den neuen Spielmodus "The Journey", der die Karriere eines jungen Talents filmisch inszeniert. Zwar vermisst man relevantere Entscheidungen und kann lediglich einen vorgefertigten Stürmer spielen, aber es gibt einige tolle Momente und man wird schauspielerisch gut unterhalten - die Regie und das sportliche Entwicklungssystem gefallen mir sogar besser als in NBA 2K17. Warum habe ich bisher kein Wort über die neue Engine verloren? Weil der Wechsel auf Frostbite auf und um den Platz herum kaum sichtbar ist und vor allem die Spielergesichter noch zu künstlich wirken - da hatte ich technisch mehr erwartet. FIFA 17 ist ein richtig gutes Fußballspiel, das sowohl auf dem Platz als auch hinsichtlich der Technik noch Feinschliff braucht. Falls ihr euch für die Unterschiede zu Pro Evolution Soccer 2017 interessiert, hilft unser großer Fußballvergleich