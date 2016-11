Video "Living World of San Francisco" zu Watch Dogs 2 - 4Players.de

Ubisoft ist definitiv auf dem richtigen Weg. Zwar orientiert man sich hier noch stärker am letzten GTA-Vertreter als der Vorgänger und schafft auch eine bessere Annäherung, doch man streut auch genug eigene Ideen ein, die dem Spiel Charakter geben und schafft es sogar in einem Punkt, davonzuziehen: Was die Stadtbevölkerung hier an Re- und Aktionen auffährt ist überraschend und meist sehr glaubwürdig, allerdings nach zig Stunden wiederholungsanfällig. Das Drehbuch ist gelungen, die 15 Hauptmissionen erzählen eine spannende, wenngleich in Zeiten von Mr. Robot nicht mehr ganz taufrische Geschichte um den Einfluss von Megakonzernen und die Gefahren moderner Informationstechnologie. Dabei nimmt man sich aber erfreulicherweise nicht immer ernst, was dem grundsätzlich lockeren sowie humorvollen Ansatz dieses Hightech-Abenteuerspielplatzes sehr gut tut, ohne dass die Figuren an Charakter verlieren. Schade ist allerdings, dass die Hauptaufgaben zu häufig auf gleiche Muster zurückgreifen und nur den Schauplatz, die zur Verfügung stehenden Hack-Optionen bzw. die Gegner variieren, die zudem meist über eine schwache KI verfügen. Dafür jedoch kann man die meisten Aufgaben in vielerlei Varianten lösen, von Hacken über Schleichen bis hin zum Kugelhagel, wobei die Schussmechanik passabel umgesetzt wird. So ganz kommt Ubisoft allerdings immer noch nicht aus der "So-zugänglich-wie-möglich"-Schublade: Während die Hauptfigur nicht einmal aktiv springen kann, gibt es beim übermächtigen Nahkampf ebenso eine Ein-Knopf-Mechanik wie beim Schleichen oder im Rahmen der Parcours-Elemente, mit deren Hilfe Marcus Hindernisse sehenswert aber bar jeglichen Anspruchs überwindet. Dies und die trotz sehr ansehnlicher Schauplätze im technischen Detail mit Tearing und gelegentlichen Bildrateneinbrüchen auffallende Kulisse sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass sich Watch Dogs 2 nicht höher platzieren kann. Doch seit Just Cause 2 hatte ich mit einer offenen Welt abseits von Rockstar-Epen nicht mehr so viel Spaß.