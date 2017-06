Video "Epilog" zu Star Trek: Bridge Crew - 4Players.de

Star Trek: Bridge Crew fehlt ein inhaltlich vollständiges Spiel. Klar könnte ich aufzählen, dass man neben der gerade mal sechs Missionen dauernden Kampagne auch unabhängige, vom Zufall beeinflusste Aufträge immer wieder spielen kann. Allerdings sind all diese Missionen im Grunde ein und derselbe Einsatz mit erschreckend geringer Variation. Ständig scannt man die gleichen Anomalien und Stationen, um zwischendurch die sich ebenfalls wiederholenden Warbirds oder Piratenschiffe zu beschießen. Diplomatie gibt es nicht, rätselhafte Phänomene ebenso wenig und die einzige taktische Entscheidung ist stets die zwischen einer Flucht und dem Retten Hilfesuchender, während das eigene Schiff unter Beschuss steht. Ohne die gelungene Star-Trek-Kulisse hätte Bridge Crew eine bestenfalls ausreichende Wertung verdient – warum also schneidet es „befriedigend“ ab? Weil das gemeinsame Spielen in der virtuellen Umgebung ein Mehrwert ist, den in dieser Form kein anderes mir bekanntes Spiel bietet! Zum einen kommen PS4-Spieler wie selbstverständlich mit PC-Nutzern zusammen und zum anderen ist das Szenario auf einer Brücke des Star-Trek-Universums der perfekte Schauplatz für das soziale Erlebnis. Man redet ja nicht nur miteinander, sondern sieht sich an, gestikuliert und löst jede Herausforderung gemeinsam. Die Aufgaben der Crewmitglieder greifen sinnvoll ineinander und ahmen die Arbeit der Seriendarsteller glaubwürdig nach. Dieses VR-Erlebnis ist einzigartig und herausragend – auch weil man nicht wie sonst mit Waffen hantiert oder Einheiten verschiebt, sondern in einer Art indirekt kontrollierter Umgebung agiert. Ein Jammer, dass das Spiel drum herum kaum der Rede wert ist!