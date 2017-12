Video "Gameplay-Demo" zu Fe - 4Players.de

The Lord of the Rings: The Living Card Game



Trailer

Als Einzelspieler-Titel macht The Lord of the Rings: The Living Card Game Spieler zum Anführer einer Gruppe dreier Helden, die sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten müssen.…

10.12.2017

