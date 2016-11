Video "AlpineStars-Car-Pack" zu Forza Horizon 3 - 4Players.de

Man muss einfach den Hut ziehen vor dem, was Playground Games bei Forza Horizon 3 geleistet hat! Das Fahrgefühl ist einfach nur ein Traum, die Kulisse sieht fantastisch aus und Australien hat als Schauplatz nicht nur jede Menge landschaftliche Abwechslung, sondern auch ein unfassbar starkes Festival-Programm zu bieten, bei dem es angesichts der zahlreichen Veranstaltungen und Herausforderungen niemals langweilig wird. Selbst das Cruisen abseits von Positionskämpfen macht Laune ohne Ende, sobald man mit dem zunächst noch gewöhnungsbedürftigen Linksverkehr warm geworden ist – auch dank des motivierenden Punkte-/Kombosystems, mit dem der Geist des großartigen PGR am Leben gehalten wird. Man genießt einfach jede Sekunde, die man hinter dem Steuer verbringen darf – egal ob bei Tag oder bei Nacht, bei Regen oder Sonnenschein, im Outback oder Surfers Paradise, in einem einfachen Toyota Celica oder einem pfeilschnellen Supersportwagen wie dem Ferrari FXX-K. Dazu kommen ein Hammer-Soundtrack, umfangreiche Tuning- und Designoptionen sowie die willkommene Einführung der Blaupausen, mit denen man seine eigenen Veranstaltungen kreieren kann. Ganz klar: Forza Horizon 3 ist einer der besten Arcade-Racer, die ich jemals erleben durfte! Warum dann kein Platin? Es sind Kleinigkeiten wie die Technik, die bei zu viel Action und gleichzeitigem Effekt-Feuerwerk zumindest auf der Konsole nicht immer rund läuft. Oder die Drivatare mit ihren Tendenzen zum Gummiband und mitunter zu aggressiven Fahrmanövern. Oder die kleinen Einschränkungen bei Clubs und dem Auktionshaus sowie die vereinzelten Schwankungen im Schwierigkeitsgrad. Oder das inkonsequente und visuell enttäuschende Schadensmodell. Nichtsdestotrotz gehen mit Forza Horizon 3 so viele PS-Träume in Erfüllung, dass man darüber hinweg sehen kann. Playground Games hat einmal mehr geliefert! Und zwar den bisherigen Höhepunkt innerhalb der Horizon-Reihe.