Video "E3-Trailer 2017" zu State of Decay 2 - 4Players.de

Ori and the Will of the Wisps



Loading Loading 2:23 Min.

E3-Trailer 2017

Abermals darf man den Waldgeist Ori in bester 2D-Plattformer-Manier nach Metroidvania-Vorbild durch malerische Landschaften führen. Ori and the Will of the Wisps wird 2018 für PC und Xbox One (exklusiv)…

12.06.2017

Views: 79