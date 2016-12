Video "Launch-Trailer" zu Steep - 4Players.de

The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Life in the Ruins

Noch vor dem Start der Game Awards hat Nintendo den Trailer "Life in the Ruins" zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Der Clip zeigt einige Szenen, die außerhalb des Hochplateaus…

02.12.2016

