Im Trailer sieht man, dass Bürgermeister Norman Osborn in Marvel's Spider-Man zu allem bereit ist, um der eskalierenden Situation in der Stadt Einhalt zu gebieten und damit seine Wiederwahl zu sichern. Er heuert Silver Sable und ihre Söldnerorganisation an, um die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen - inklusive des Auftrags, jemand ganz Bestimmten aufzuhalten, den er für die Wurzel allen Übels hält: Spider-Man.