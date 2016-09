Video "Im Wandel der Zeit: Die BioShock-Reihe" zu BioShock: The Collection - 4Players.de

TaLLa schrieb am 16.09.2016 um 09:35 Uhr

Hab jetzt nochmal das erste System Shock gespielt und es ist beeindruckend wie durchdacht dieses Spiel ist und wieviele Features es schon damals hatte, die danach kaum jemand in seiner Fülle in ein einziges Spiel bekam. Ähnlich wie bei Outcast fühlt man sich danach wie aus der Antike ins Mittelalter geworfen, weil nach LookingGlass die Spiele erstmal verblödeten. Ich hab jetzt auch wieder verstanden, warum Fans der Serie das erste System Shock noch weit vor dem zweiten sehen. Nicht nur, dass es viele Features gab, das eigene logische Denken und Zuhörerfähigkeiten waren gefragt, weil alles über die Audiologs ging ohne dämliche Questmarker. Das Remake ist natürlich gebacked und bei drei bin ich auch sehr gespannt. Es sind seine eigenen großen Fußstapfen in die Spector treten will.

Bioshock in einem Atemzug nennen zu wollen...naja. Klar gibt es einen geistigen Zusammenhang, den ich auch gesehen hab und deshalb nie diese absurd hohe Wertung verstanden hab. System Shock legte immer Wert auf Gameplay, bot zig Features, ausgeklügeltes Leveldesign, ein durchdachtes HUD usw. Bioshock ist dagegen ein Gameplaykrüppel, als Shooter fühlt es sich zu matschig an, die Plasmide wie ein Gimmick und die Welt war zu uninteressant, als dass man sich abhalten wollte nicht dem Questpfeil zu folgen. Es war eher ein reinrassiger Shooter mit Extras, der durch die Erzählung und die Atmo lebte, welche auch wirklich ordentlich waren. Aber ich kam nie drumherum die Bioshocks etwas zu belächeln. Vielleicht ist Infinite auch deshalb mein Liebling der Serie geworden, da ich es eben einfach als Egoshooter sah und ich deshalb nicht über mögliche Features nachdachte, sondern einfach die Welt genoss.