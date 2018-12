Video "PlayStation 4 Launch - Pan-demonium Trailer" zu PlayerUnknown's Battlegrounds - 4Players.de

PlayerUnknown's Battlegrounds ist nun auch auf PlayStation 4 veröffentlicht worden. PUBG ist ein Battle-Royale-Shooter, in dem sich 100 Teilnehmer in ein Match stürzen, Waffen, Vorräte sowie Fahrzeuge ausfindig machen und diese in Gefechten einsetzen, um am Ende allein oder mit dem Squad als Sieger aus der Schlacht hervorzugehen. Das Spiel (USK ab 16 Jahren) ist im Handel sowie als Download ab 29,99 Euro erhältlich.