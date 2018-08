Das stark an Super Smash Bros. angelehnte Arena-Beat'em-Up Brawlout wird am 21. August 2018 nicht nur auf PlayStation 4 erscheinen, sondern auch auf Xbox One. Zugleich hat Angry Mob Games (Entwickler) neben Hyper Light Drifter, Juan aus Guacamelee! und Yooka-Laylee noch einen weiteren Gastcharakter angekündigt, der im Herbst kostenlos via Update hinzukommen wird, und zwar Dead Cells.