Sonic Mania Plus wird am 17. Juli 2018 erscheinen. Die erweiterte Version von Sonic Mania wird zwei weitere spielbare Charaktere (Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel), einen neuen "Encore-Modus" mit Herausforderungen und einen ausgebauten Wettbewerbsmodus für vier Spieler bieten. Für alle Spieler, die bereits Sonic Mania besitzen, wird ein DLC mit "einigen der angekündigten Neuerungen" verfügbar sein.