Video "Spielszenen: Space Port" zu Sonic Forces - 4Players.de

Wolfenstein 2: The New Colossus



Loading Loading 1:30 Min.

Launch-Trailer

Obwohl Wolfenstein 2: The New Colossus erst Ende nächster Woche (am 27. Oktober 2017) erscheinen wird, hat Bethesda den Launch-Trailer schon heute veröffentlicht. In dem Clip sind B.J. (Terror-Billy)…

17.10.2017

Views: 240