Video "E3-Trailer 2017: Why do you Farm?" zu Pure Farming 18 - 4Players.de

The End is Nigh



Loading Loading 1:45 Min.

Teaser-Trailer

Edmund McMillen (Super Meat Boy & The Binding of Isaac) und Tyler Glaiel (Closure) haben ein neues 2D-Jump'n'Run namens The End is Nigh! für PC und Nintendo Switch in der Mache, das am 12. Juli 2017 auf Steam…

09.06.2017

Views: 130