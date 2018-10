Video "Africa Desert War DLC" zu Sudden Strike 4 - 4Players.de

Kite Games liefern mit Sudden Strike 4 grundsolide Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg ab. Die drei Kampagnen sind umfangreich, fordernd und bieten aufgrund der Schauplatzwechsel ordentlich Abwechslung, auch wenn die Einsätze staubtrocken inszeniert werden. Die Kulisse überzeugt mit stimmigen Umgebungen und sehenswerten Explosionen, kommt aber letztlich nicht an den Klassenprimus Company Of Heroes 2 heran. Auch spielerisch liegt man hinter der Relic-Konkurrenz, selbst wenn mit der Nachschub-Mechanik und herausforderndem Schadensmanagement der Fahrzeuge durchaus überzeugende Wege beschritten werden. Auch auf der Konsole ist Sudden Strike 4 beileibe kein schlechtes Spiel, die Fehler in der Wegfindung fallen aber aufgrund der (dennoch sehr durchdachten) Controller-Steuerung etwas stärker ins Gewicht, zudem gibt es mehr technische Fehler als auf dem PC. Der Mehrspieler-Modus ist auf beiden Plattformen mit vier Karten mager und die Gefechte gegen die schwache KI sind komplett überflüssig. Wer sich allerdings alleine in herausfordernde Schlachten an Ost- und Westfront stürzen möchte und über ein paar Designmacken hinwegsehen kann, wird mit Sudden Strike 4 solide unterhalten.