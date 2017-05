Video "Entwickler-Tagebuch: Design und Mechaniken" zu The Sexy Brutale - 4Players.de

Von der mysteriösen opernhaften Tragik, die manchen Opfern zum Verhängnis wird, geht eine Faszination aus, die The Sexy Brutale zu einem echten Geheimtipp macht! Cavalier Game Studios und Tequila Works haben dabei nicht nur ein ausgesprochen prachtvolles Adventure geschaffen, sondern auch ein spielerisch einzigartiges. Denn bei der freien Suche nach Hinweisen und dem eigenständigen Erkennen der Lösungen entfaltet sich ein eleganter Spielfluss, der durch die ständige Wiederholung desselben Tages immer in Bewegung ist. Frustrierende Sackgassen gibt es nicht und zahlreiche Geheimnisse stiften zum gründlichen Beobachten an. So ist The Sexy Brutale ein vielleicht etwas zu leichtes, alles in allem aber bezaubernd edles Spiel.