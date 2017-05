Video "Erste Spielszenen" zu Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm - 4Players.de

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Erste Spielszenen

Im Zuge der Nordic-Game-Konferenz in Malmö haben die Entwickler (Cornfox & Bros.) von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm erste Spielszenen aus dem Abenteuer gezeigt. Zu sehen ist die iOS-Version des Spiels, die auf einem iPhone 7 Plus lief.