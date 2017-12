Video "Expedition Update Trailer" zu Aven Colony - 4Players.de

Aven Colony macht Spaß, keine Frage - das Entwickler-Quartett von Mothership Entertainment hat einen interessanten Städtebau im All abgeliefert. Die Zusammenhänge sind logisch, die Ressourcen-Wege und -Anforderungen sind klar strukturiert und mit den außerirdischen Schauplätzen auf Aven Prime bekommt der Aufbau ein exotisches Flair. Doch um den Genreprimus Cities Skylines herauszufordern, fehlt letztlich doch einiges, obwohl man sich sowohl beim ansehnlichen Dioramadesign in der höchsten Zoomstufe als auch der hierarchischen Menünavigation am PC bzw. dem Radialmenü auf Konsolen am vermeintlichen Vorbild orientiert. Insofern man nicht wie ein Wilder durch die Botanik baut, sondern sich Zeit lässt, wird man von den im Vordergrund stehenden sowie auf die Moral Einfluss nehmenden Bedürfnisse der Kolonisten nur selten vor schwierige Situationen gestellt. Was auch daran liegt, dass sich zwar die Basisvoraussetzungen der neun Gebiete ändern, die Bevölkerung aber stets die gleichen Wünsche in identischer Ausprägung zeigt. Im Sandkasten-Modus hingegen kann man wenigstens noch ein paar zusätzliche Optionen festlegen, die jedoch beim langfristigen Spiel kaum Auswirkungen haben. Ein Missions-Editor und vor allem die Einbindung in den Steam-Workshop am PC samt Modifikations-Tools hätten hier Wunder gewirkt. Unter dem Strich wird man als Gouverneur auf Aven Prime gut unterhalten, doch im Zweifelsfall wende ich mich auch auf Konsole lieber Cities Skylines zu.