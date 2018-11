Video "Dev Diary - Endless Mode (Free DLC)" zu Frostpunk - 4Players.de

Frostpunk inszeniert knüppelharte, sehr ansehnliche Survival-Strategie in einem spannenden Szenario. Jede kleine Fehlentscheidung, jedes Ausruhen auf einem errungenen Erfolg und jedes Missmanagement der Arbeitskraft führt zu einem unschönen Ende in der Eiswüste. Kulisse und Spielmechanik können dabei durchweg überzeugen – die Reduktion auf wenige Ressourcen, die übersichtliche Arbeiter-Aufteilung und praktische Anzeigen und Einblendungen sorgen für Übersicht und Kontrolle über die Abläufe in der Siedlung. Zufallsereignisse, heftige Wetterschwankungen und dramatische Wendungen machen das Überleben der kleinen Stadt aber dennoch zu einer wahren Herkulesaufgabe. Trotzdem kann die Vielzahl der unschönen moralischen Entscheidungen keine so enge Bindung zur Bevölkerung erzeugen wie noch bei This War of Mine, wo vor allem das Einzelschicksal im Vordergrund stand. Hier thematisieren die Entwickler vor allem das Überleben einer Gemeinschaft – und welche Opfer vom Einzelnen gebracht werden müssen, damit die Gesellschaft eine Krise übersteht. Über den Umgang mit Bedürftigen und Flüchtlingen sowie dem möglichen Griff zur absoluten Macht wird zudem die Moral des Spielers immer wieder gefordert. Welche Opfer mute ich den Menschen zu, um das gemeinsames Ziel zu erreichen? Wie vielen kann ich helfen, bevor ich selbst untergehe?